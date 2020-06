Sfottò dei romanisti ai laziali: “SSL…cartoNati prima!”

AS ROMA NEWS – Il campionato sta per riprendere ma gli stadi resteranno vuoti per colpa del Coronavirus. La Lazio ha pensato per questo di “riempire” l’Olimpico con le immagini dei tifosi cartonati per affollare lo stadio.

I tifosi romanisti hanno pensato di sfottere i cugini per la trovata affiggendo uno striscione che recita:“SSL… CartoNati prima!“, facendo il verso al vanto dei laziali di essere stati fondati prima dei giallorossi.