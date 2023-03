Kluivert: “La Roma è un capitolo chiuso, non è più nella mia testa”

AS ROMA NEWS – Justin Kluivert, attuale giocatore del Valencia in prestito dalla Roma, è tornato a parlare del club giallorosso ai microfoni di Ziggo Sport.

Di seguito uno stralcio delle sue parole: “Il capitolo Roma è chiuso per me, lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto con le persone lì, ma quante volte sono stato mandato in prestito?

Non puoi mai essere sicuro al 100 percento, ma sarebbe strano se tornassi adesso e dicessi: “Ehi, sono tornato”. Non è più nella mia testa, ma nemmeno nella loro. L’ho accettato e va bene così“.

Sul capitolo Ajax: “Con il senno di poi, ripensandoci adesso, si potrebbe benissimo pensare che me ne sono andato troppo presto. Dove sarei ora se fossi rimasto all’Ajax? Un altro anno, o due. Chi lo sa. Forse sarei finito in panchina quell’anno, quando le cose sono andate molto bene in Champions League, o forse no. Forse sarei andato avanti. È difficile da dire”.

Fonte: Ziggo Sport