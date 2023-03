Serie A, l’Atalanta frena ancora: solo 0-0 con l’Udinese in casa

ALTRE NOTIZIE – L‘Atalanta di Gasperini continua a rallentare. I bergamaschi pareggiano per zero a zero in casa contro l’Udinese.

Nerazzurri che spingono, friulani che si difendono e cercano di agire in contropiede, ma il match non si sblocca.

L‘Atalanta raccoglie solo un punto e sale a quota 42, ancora a meno due dalla Roma che giocherà domani contro la Juventus.