Pellegrini stringe i denti, Wijnaldum ed Elsha verso la panchina. Karsdorp torna titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La formazione per la partita di stasera sembra quasi fatta. Lorenzo Pellegrini stringerà i denti e dovrebbe dunque partire nuovamente titolare nonostante le prestazioni non esaltanti delle ultime uscite.

Il capitano, provato dalla febbre, ieri si è allenato in gruppo e oggi effettuerà un provino decisivo: molto difficile che il giocatore alzi bandiera bianca in vista di una partita così delicata e importante per la Roma. Mou dovrebbe dunque assegnargli una maglia da titolare, a discapito di El Shaarawy e Wijnaldum, destinati alla panchina.

In difesa nessuna sorpresa, col terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez a proteggere Rui Patricio. A centrocampo confermatissima la coppia Cristante-Matic, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp (favorito su Zalewski) e Spinazzola, tornato a essere intoccabile a sinistra. In attacco Dybala e Abraham.

Out Solbakken per un problema muscolare: le condizioni del norvegese non sembrano preoccupanti e potrebbe tornare a disposizione per Roma-Sassuolo di domenica prossima.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Il Romanista / Corriere dello Sport / Gazzetta