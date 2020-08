LIVE – Sky Sport: “Kolarov a un passo dall’Inter, intesa raggiunta anche con la Roma”

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Il passaggio di Kolarov all’Inter è a un passo: accordo praticamente raggiunto anche con la Roma, rivela Sky Sport proprio in questi minuti. Resta da capire la modalità e le cifre dell’affare.

Vicinissimo il passaggio dalla Roma all’Inter di #Kolarov @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 28, 2020

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’agente del serbo Alessandro Lucci sta lavorando per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter. Si lavora dunque ad un conguaglio economico o un diritto di opzione su un giovane.

KOLAROV VUOLE NUOVI STIMOLI – Kolarov sempre più convinto ad accettare l’Inter: il giocatore vuole nuovi stimoli. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la Roma e la dirigenza nerazzurra per trattare: i giallorossi non avevano intenzione di cedere il serbo e si dovrà quindi trovare un accordo sulla valutazione del terzino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Aleksandar Kolarov ha detto sì all’Inter. La Roma si appresta a salutare il 35enne dopo che Conte ha espressamente chiesto il serbo come rinforzo per la squadra del prossimo campionato. Una mossa inattesa che fa capire quale sarà la strategia di mercato dei nerazzurri: i giovani possono aspettare.

Che qualcosa si muovesse intorno a Kolarov, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, si era capito già dopo la scelta di cambiare agente, che spesso anticipa novità di mercato. E l’Inter è stata abile a muoversi sotto traccia negli ultimi giorni, ottenendo l’ok del giocatore al trasferimento a Milano.

Ora c’è da convincere la Roma a lasciar partire il serbo. Il contratto di Kolarov scade nel 2021, quindi difficilmente i giallorossi potranno avanzare richieste troppo alte per il cartellino del serbo. Resta comunque da capire se i due club metteranno in piedi qualche scambio e che valutazione verrà data al giocatore.

Fonte: Gazzetta dello Sport