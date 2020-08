Kolarov-Inter, balla un milione con la Roma: tutti gli aggiornamenti

NOTIZIE AS ROMA – La fumata bianca non è ancora arrivata, manca l’accordo totale tra Inter e Roma per il passaggio di Kolarov alla corte di Antonio Conte.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, balla un milione tra la richiesta dei giallorossi (2 milioni di euro) e l’offerta dei nerazzurri (1 milione): a metà strada si può trovare l’accordo.

Conte ha espressamente chiesto Kolarov come rinforzo per la difesa a tre, ma anche come eventuale rimpiazzo sulla fascia sinistra di Ashley Young. E sarà accontentato. Il giocatore ha già parlato con l’allenatore nerazzurro, per lui pronto un contratto annuale con opzione per il secondo. Nella giornata attese novità.

Fonte: Gazzetta dello Sport