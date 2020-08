Milik l’erede di Dzeko? Tutte le perplessità della Roma sul polacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessuna novità rilevante per quanto riguarda il valzer delle punte in casa Roma: Edin Dzeko e Guido Fienga, racconta oggi Il Messaggero (S. Carina), si sono sentiti al telefono e il Ceo ha ribadito al centravanti che se vuole andarsene deve essere il giocatore a uscire allo scoperto.

La Roma nel frattempo ha già pronta la carta Milik come sostituto del bosniaco. Una scelta quasi obbligata, racconta il giornale, considerando la carta d’identità di Dzeko più il risparmio economico che ne trarrebbe (15 milioni netti d’ingaggio per i prossimi 2 anni) oltre alla plusvalenza da mettere a bilancio (ora è a 2,4 milioni).

Tuttavia a Trigoria qualche remora sul centravanti polacco esiste, rivela Il Messaggero. Non a livello tecnico ma per quanto riguarda l’integrità fisica del giocatore (doppio infortunio ai crociati) e sotto l’aspetto caratteriale. Con Edin in partenza, la Roma avrebbe voluto sostituirlo un trascinatore. E Milik è un ottimo attaccante, ma non è certamente un leader.

Fonte: Il Messaggero