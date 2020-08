Intrigo Dzeko, diviso tra Juventus, Inter e Roma: le ultime dai quotidiani

ULTIME NEWS AS ROMA – L’intrigo Dzeko è ancora da sciogliere. Il giocatore ieri ha avuto un colloqui telefonico con Fienga, che ha ribadito la posizione della Roma: se il calciatore ha deciso di andarsene e trova una sistemazione gradita, il via libera può arrivare, altrimenti il club sarà ben felice di avere ancora il bosniaco tra le proprie fila.

Ma cosa farà Dzeko? Per i giornali la scelta del bosniaco sembra indirizzata: il Corriere dello Sport oggi titola a tutta pagina del sì del bosniaco alla Juventus. Meno ottimista Tuttosport, che parla di affare ancora piuttosto intricato: i giorni passano ma l’affare non decolla, legato a doppio filo alla trattativa tra Roma e Napoli per Milik. La Juve non aspetterà ancora a lungo e sta quindi pensando ad alternative, e nelle ultime ore si sta facendo strada il nome di Suarez.

La Gazzetta dello Sport punta sul passaggio ai bianconeri, col giocatore sempre più convinto di lasciare la Roma, immalinconito dalle voci che lo vedevano sul mercato a causa dello stipendio pesante, ma tiene aperta la porta all’Inter. Anche i nerazzurri sono in pressing sul giocatore, e l’arrivo di Kolarov alla corte di Conte potrebbe essere una carta in più da giocare, vista l’amicizia fraterna che lega i due calciatori.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Tuttosport