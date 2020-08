Roma, le amichevoli estive precampionato: date e orari delle gare in programma

AS ROMA NEWS – La Roma ha programmato le sue prime gare amichevoli di questa preparazione estiva al nuovo campionato 2020-2021.

Il club, dopo aver annunciato la sfida contro il Benevento di Pippo Inzaghi il 5 settembre ore 18 a Trigoria, ieri ha fatto sapere che il secondo test sarà il 9 dello stesso mese alle ore 18 contro il Frosinone, che si disputerà allo stadio “Benito Stirpe” a porte chiuse.

La Roma ha in programma poi altre due amichevoli da fare entro l’inizio del campionato, entrambe in Italia, che sono ancora in via di definizione.

Redazione Giallorossi.net