Kolarov nella difesa a tre e Zaniolo titolare: le mosse di Fonseca per il Brescia

AS ROMA NEWS – Non c’è tempo di rifiatare, domani sera a Brescia la Roma è chiamata a proseguire la strada dei tre punti sul campo del fanalino di coda del campionato, contro una squadra ormai condannata alla retrocessione. Ma attenzione a pensare che con i lombardi sarà tutto facile, la partita nasconde delle insidie e Fonseca non può permettersi passi falsi.

Il mister continuerà con la difesa a tre, ma qualche cambio sarà necessario vista la squalifica di Cristante e l’assenza di Smalling: la prima novità, scrive oggi “Il Messaggero” (A. Angeloni) potrebbe essere Kolarov spostato nei tre difensori centrali, magari col compito di impostare l’azione da dietro. Confermati Mancini e Ibanez, apparso in crescita.

A centrocampo Villar scalpita, ma appare ancora troppo acerto: Diawara e Veretout sono nettamente favoriti. Anche Pellegrini e Mkhitaryan hanno ben impressionato contro il Parma, ma l’armeno è squalificato e allora occhio a Zaniolo: per lui potrebbe anche essere arrivato il momento di giocare da titolare, magari per 50-60 minuti. In attacco Dzeko è apparso stanco, e ci sta che domani giochi Kalinic. Fonseca non vuole spremere il bosniaco in vista dell’Europa League di agosto.

Fonte: Il Messaggero