Calciomercato Roma, dalla Francia: il Montpellier vuole Bianda

AS ROMA NEWS – Arrivato alla Roma nell’estate del 2018 a seguito di un’operazione portata avanti dall’allora ds giallorosso Monchi costata ai giallorossi 6 milioni più 5 di bonus, William Bianda non è riuscito a imporsi in giallorosso stentando anche in Primavera.

Per il francese però, almeno stando a quanto riportato dal giornalista transalpino Mohamed Toubache, ci sarebbe forte l’interesse del Montpellier, club che milita nella Ligue 1.

Il ds del club Bruno Carotti avrebbe infatti già da tempo identificato nel centrale difensivo il rinforzo giusto per il reparto arretrato della sua squadra. La Roma non si opporrebbe al trasferimento ma dovrà sudare parecchio per evitare una pesante minusvalenza. Possibile che l’affare si possa intavolare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.