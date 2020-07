Veretout, l’agente: “Il Napoli? Jordan è un ragazzo serio, non va via dopo un anno”

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Jordan Veretout è senza dubbio uno dei calciatori più in forma della Roma post Covid. Il centrocampista francese è andato in gol ieri con un gran destro dalla distanza che ha regalato la vittoria sul Parma ai giallorossi, ma oltre a un gran tiro il francese ha dimostrato di essere un mediano completo.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse concreto del Napoli nei suoi confronti, visto che i partenopei avranno bisogno di sostituire il partente Allan. Ma l’agente di Veretout ha nuovamente raffreddato questa ipotesi, ribadendo che il francese non lascerà la Roma nel corso del prossimo mercato.

“Napoli? Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis“, le parole di Mario Giuffredi a calcionapoli24.it, “Lui vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso”.