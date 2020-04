KOLAROV: “Non mi sento vecchio, giocherò altri due anni”

ULTIME AS ROMA – Aleksandar Kolarov parla a DAZN del suo presente e del suo futuro da calciatore, dichiarando di voler giocare ancora altri due anni. Ecco le parole del terzino giallorosso all’emittente televisiva:

“Penso da tempo a cosa farò nel futuro visto che non sono un giocatore giovane. Non mi sento vecchio, però la maggior parte della mia carriera è alle spalle. Ho i miei programmi già da uno o due anni. Ora mi vedo come giocatore, posso dare ancora tanto, mi sento bene fisicamente.

Sono concentrato sul campo. Dopo la fine della carriera mi vedo sempre nel calcio, è poco ma sicuro. Il ruolo oggi non saprei dirlo. Avrò altri due anni per pensarci, poi deciderò con tutta la serenità”.

Fonte: DAZN