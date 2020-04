Roma, la strada dell’azionariato diffuso per risanare il bilancio

AS ROMA NEWS – I conti della Roma sono in rosso profondo e necessitano di una iniezione fresca di liquidità. Sarà obbligatoria una robusta ricapitalizzazione di oltre 150 milioni di euro per riequilibrare il bilancio aziendale.

La strada più suggestiva per risanare la situazione giallorossa, scrive oggi il Corriere dello Sport (M. Vulpis), potrebbe essere la trasformazione del club in una società ad azionariato diffuso aperta ai tifosi come il Barcellona, il Real Madrid o il Bayern Monaco.

In questo modo si trasformerebbe l’AS Roma nella prima public company del calcio italiano. Un progetto che lascerebbe un segno tangibile nella storia del club capitolino.

Fonte: Corriere dello Sport