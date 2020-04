“ON AIR!” – AUSTINI: “I conti della Roma sono un disastro, qualcosa deve cambiare o si finisce male”, PETRUCCI: “Tutto il calcio dovrà ridimensionare i propri costi non solo i giallorossi”, CENTO: “Stadio? Via libera non prima del 2021”, MAGNI: “Temo che difficilmente si arriverà a dama”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Tagliare lo stipendio di Dzeko? Ho fatto delle verifiche e mi hanno risposto che non lo hanno nemmeno pensato… Possiamo fare dei ragionamenti generali e pensare che da qualche parte dovranno mettere le mani… Il contratto di Dzeko è stato appena rifatto, nemmeno un anno fa…Che la Roma debba ripensare ai suoi costi, partendo da Dzeko, ci può stare. Ma come può fare? La Roma non può pensare di perdere 100 milioni l’anno, è un disastro, questo dicono i numeri, c’è qualcosa che non funziona e qualcosa deve cambiare. O aumenti i ricavi o abbassi i costi. Dovrai vendere calciatori, dovrai abbassare gli stipendi… Il tutto nell’emergenza Coronavirus diventa tutto più difficile…Qualcosa deve cambiare altrimenti si finisce male…La Roma senza Champions uno come Dzeko non se lo può permettere…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Tutti i club d’Europa dovranno rivedere i propri costi, tutti dovranno a fare dei tagli. Ma ora non sappiamo se ci tornerà a giocare, ma qui c’è già chi ha stabilito che o Dzeko si taglia lo stipendio o lo mandano via…Il calcio mondiale dovrà ridimensionarsi, e non la Roma…Questa cosa mi irrita profondamente. Se la Roma avrà un problema con l’ingaggio di Dzeko, tutti i club lo avranno con i propri calciatori che guadagnano di più…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Tutti i club sono d’accordo nel ricominciare, ma in sicurezza. Come per dire che la responsabilità se la deve assumere il Governo…ne vedremo delle belle… Friedkin? E’ ovvio che ci sia un momento di stallo… Ci sono due passaggi adesso: la semestrale del 30 aprile e il bilancio al 30 giugno. Dati questi due numeri, se Friedkin avrà ancora le intenzioni, ci si siederà a un tavolo per capire quale sarà il valore della Roma in quel momento, ma non solo, perchè qui si parla di acquistare la Neep, che la holding che controlla la Roma e un’altra serie di aziende, come quella che dovrebbe costruire lo stadio di Tor di Valle. Va da sé che se l’impianto di Tor di Valle finisce su un binario morto, tutto il cucuzzaro varrà molto di meno…La sensazione che ho io è che difficilmente si arriverà a dama…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Friedkin? E’ evidente che il ciclone Coronavirus ferma investimenti e fa rivedere piani finanziari, e questo purtroppo anche la Roma. Ci sta che la trattativa si sia fermata…bisognerà capire se nei prossimi mesi si riaprirà un tavolo di confronto che non potrà avere gli stessi numeri di prima…Stadio? Io penso che si arriverà a dama ma non prima delle prossime elezioni comunali, il che vuol dire nel 2021…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Temo che come al solito arriveremo a una formula all’italiana, col ministro che fa questo passo indietro e qualche impiccio… Intanto sarebbe importante rimettere piede nei centri sportivi. Diamo modo alle società di calcio di prepararsi a ripartire, se poi non sarà possibile ne prenderemo atto…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “I tuoi ricavi quest’anno li hai fatti, ecco perchè non è vero che sarebbe un disastro se questo campionato non dovesse ripartire. Il vero disastro sarebbe non ripartire con la prossima stagione. E io temo molto che questo accanimento per tenere in vita questo campionato possa rovinare il prossimo, ed è quello il disastro da evitare. Oggi meglio leccarsi le ferite e contare i danni per pensare di ripartire accanto al paese…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Conte è della Roma, Spadafora è della Roma, Rezza è della Roma, Malagò è della Roma…pure Tommasi è della Roma…insomma, beata la Roma…ma quando glielo fanno vincere lo scudetto alla Lazio! (ride, ndr)…”

Franco Melli (Radio Radio): “Diaconale non lo conosceva nessuno fuori da qui, prima faceva sempre zero a zero…mo è diventato virulento…sta facendo di tutto per farsi detestare…non sono i romanisti che non vogliono far vincere lo scudetto alla Lazio, nessuno vuole che lo vinca…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quando certi personaggi parlano, anche se sono autorevoli, vedo il loro essere romanisti…Quando Conte va all’inaugurazione della sede dell’Eur della Roma, è evidente che esce il suo essere tifoso romanista…lo stesso succede con Malagò…Tutte queste persone non hanno niente a che vedere su quello che succederà, perchè non sono loro che decidono…non è il governo che decide…Sul fatto che abbiano piacere che il campionato non finisca, ci sto…ma non sono loro che decidono!… Diaconale? Con quelle parole non fa del bene alla Lazio… Il campionato riprenderà, ma non si sa quando, io penso verso i primi di giugno…La Lazio prima era favorita, ora non lo è più…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Se questi personaggi fossero davvero così influenti, la Roma non sarebbe quinta e fuori dalla Champions… Quando ripartirà il campionato? Io dico metà giugno…”

Redazione Giallorossi.net