Coronavirus: a Roma 29 nuovi casi, 80 complessivi nel Lazio

ALTRE NOTIZIE – Sono 29 i nuovi contagiati che si registrano oggi nella città di Roma, in diminuzione rispetto a ieri quando i positivi erano stati 46. Crescono invece i numeri della provincia capitolina, che contano 32 nuovi casi.

Per il quarto giorno consecutivo i numeri dei malati affetti da Covid-19 nel Lazio rimangono in doppia cifra: oggi i positivi sono 80, esattamente come ieri, con un aumento percentuale dell’1,3%.

Di seguito i dati suddivisi per le varie ASL della Regione:

Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con precedenti patologie. 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani verrà raddoppiata l’attività dei tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo controlli sulla RSA Villa Carla

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 101 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i lavori delle Usca-r per i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio di Campagnano, Santa Marinella e Civitavecchia

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 69 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Roma 6: 20 nuovi casi positivi. 4 decessi: un uomo di 76 anni al Regina Apostolorum proveniente da RSA San Raffaele di Montecompatri, una donna di 75 anni oncologica, un uomo di 79 anni oncologico e una donna di 87 anni al Regina Apostolorum proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa, tutti con gravi patologie pregresse. 60 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Viterbo: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con patologie pregresse. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio: alle RSA di Acquapendente e di Nepi tutti i tamponi eseguiti sono negativi. All’Ospedale di Tarquinia sospensione attività per sanificazione a causa di 7 casi positivi: si sta procedendo con i tamponi a tutto il personale e ai pazienti

Asl Rieti: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio.

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 187 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Frosinone: 9 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Durante i controlli è stata individuata una terza casa di riposo abusiva a Fiuggi all’interno di un Hotel. Richiesto al Sindaco di Fiuggi di emettere un’ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti della struttura e assicurare il trasferimento degli ospiti presso strutture idonee. Informata la Questura di Frosinone.

