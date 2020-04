Roma-Friedkin, brusca frenata: il texano verso il disimpegno dall’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin sta per mollare la Roma. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola. Il quotidiano sportivo romano titola senza mezzi termini: “Roma-Freidkin, brusca frenata“.

Il giornale racconta come, dopo che l’affare era ad un passo dal concretizzarsi, ora stia invece per saltare definitivamente. L’emergenza Coronavirus ha cambiato tutte le carte in tavola, e ora Friedkin deve fronteggiare una situazione critica anche negli Usa, dove l’economia ha subito un durissimo colpo.

Ecco perchè il texano sembra ormai intenzionato a mollare la Roma. “Si va verso un disimpegno“, scrive in prima pagina il Corriere dello Sport. In altre parole Friedkin ha fatto un passo indietro nella trattativa intavolata da mesi con Pallotta. Che ora si prepara a un rimpasto societario per portare avanti la gestione del club, nella convinzione di voler comunque trovare un nuovo soggetto interessato a subentrare al suo posto alla guida della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport