Konè conquista la Francia e fa infuriare i milanisti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Numeri impressionanti alla prima da titolare in maglia francese. Manu Konè fa felice Deschamps, che su di lui ha deciso di scommettere, ma anche i romanisti, che intravedono nel 23enne un grande acquisto per il presente e il futuro giallorosso.

I numeri parlano chiarissimo: ottanta palloni giocati (più di tutti), otto duelli vinti su tredici, dieci palloni recuperati, due occasioni da gol create. Dati che vengono rilanciati anche dal profilo social della nazionale transalpina a sottolineare la prestazione a tutto tondo di Konè.

𝙈𝘼𝙉𝙐 𝙆𝙊𝙉𝙀́ pour sa 1ère titularisation 🔥 🥇 80 ballons touchés

🥇 10 ballons récupérés

🥇 13 duels

🥇 8 gagnés 🇫🇷2-0🇧🇪 | #FRABEL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/gprU7PeiyU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2024

La stampa francese lo esalta, giudicandolo tra i migliori in campo soprattutto per l’importanza del giocatore in fase difensiva. Ma se i romanisti gongolano, convinti di aver trovato finalmente un grande centrocampista in grado di cambiare il passo della mediana di De Rossi, di tutt’altro umore è la tifoseria rossonera.

Konè infatti era stato a lungo cercato dal Milan, battuto sul traguardo dallo sprint di Ghisolfi. I milanisti non hanno preso molto bene lo “scippo” dei giallorossi, e il malumore è tornato a farsi sentire sui social davanti ai numeri del centrocampista francese. Determinato ora a prendere in mano anche la mediana di De Rossi.

Giallorossi.net – T. De Cortis

