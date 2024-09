“ON AIR!” – ROSSI: “Zalewski al Galatasaray? La Roma farebbe salti di gioia”, CASANO: “11 milioni sarebbero un regalo dei turchi”, CORSI: “Con Konè abbiamo scoperto un bel giocatore”, PRUZZO: “Lui titolare col Genoa? Ci mancherebbe altro…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Si parla di Zalewski al Galatasaray a 7 milioni più bonus, con il giocatore che sta vagliando la proposta. Io credo che la Roma farebbe i salti di gioia se si chiudesse un’operazione del genere. Ne sono convinto, anche perchè altrimenti il giocatore o lo perdi a zero, perchè è in scadenza di contratto, oppure gli rinnovi il contratto. E secondo me in quel caso sarebbe meglio perderlo a zero, però quella è una mia opinione…Zalewski non mi sembra un punto di riferimento per il futuro della squadra, e se accettasse la Turchia farebbe contenti tutti, la Roma ma anche sé stesso, perchè andrebbe a guadagnare quasi 10 volte quello che guadagna qui. Ma temo che non si farà. I calciatori giovani, e parlo in generale, hanno una visione molto ridotta rispetto al loro ruolo di professionisti… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La vera discriminante su questa trattativa è che Zalewski nella Roma gioca, non è Bove o Karsdorp. Lui nelle prime tre partite ha sempre giocato, e quindi si chiede: “Perché dovrei andarmene se qui gioco?“. Molto pensano che El Shaarawy e Saelemaekers siano davanti nelle gerarchie, ma lui ha altre indicazioni. In caso di cessione De Rossi non si incatenerebbe ai cancelli di Trigoria, non lo ha fatto per Dybala figuriamoci se lo farebbe per Zalewski…Detto questo, ieri l’informazione che è arrivata è che il ragionamento del calciatore è questo: al Galatasaray non vorrei andare, ma se mi danno due milioni e mezzo ci vado…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma ha la difesa più forte del campionato, hai 4 centrali uno più forte dell’altro… Formazione per Genoa? Non so se De Rossi resterà a quattro o passerà a tre. Ma se hai Konè, potresti fare anche quel 4 2-3-1 con Mancini a destra, Cristante in mezzo, Soulè, Dybala, Saelemaekers e Dovbyk…ma ci potrebbe tranquillamente stare ancora Pisilli dal primo minuto… Giocare con Hummels-Hermoso come coppia titolare? Potrebbe essere…Hummels per Mancini ci può stare, Hermoso è forte ma io stravedo per Ndicka…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Napoli, Roma e Juve sono le squadre che secondo me hanno un margine di crescita maggiore, parlo come giocatori ancora da scoprire. Se avrà a disposizione i calciatori, la Roma quest’anno ha una rosa più profonda rispetto all’anno scorso…Dire che De Rossi non ha dimostrato niente è sbagliato. Poi se dovesse fare male, ce ne sarà un altro… Zalewski? A sinistra hai Hermoso, Angelino, Dahl, Saelemakekers e El Shaarawy. E ci aggiungo anche Shomurodov in emergenza. Fra l’altro non credo alla storia degli 11 milioni offerti, sarebbe un regalo del Galatasaray perchè il giocatore non li vale…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Konè migliore in campo con la Francia, ne parlano bene tutti…devo dire che sto Konè sembra davvero un acquisto azzeccato. Deschamps dice che è un centrocampista difensivo, ma lui sembra avere anche i piedi oltre che la velocità. Sembra che abbiano scoperto davvero un grande giocatore… L’Italia? Con questo Ricci penso che Cristante dovrà dire addio alla nazionale. L’unico giallorosso che resterà sapete chi è? Pellegrini…a quanto pare siamo noi che non ci capiamo niente di calcio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’under 23 della Roma? Il discorso è ancora prematuro, Ghisolfi non ha lo stesso ruolo che aveva Pinto. Il portoghese aveva affrontato l’argomento, ma non lo riteneva necessario. Io ero un po’ scettico sulle under 23, ma mi sono ricreduto. Bisognerebbe capire cosa ne pensano a Trigoria, ma se non c’è un referente con cui parlarne…non penso fra l’altro che ci sia in programma una conferenza stampa di Ghisolfi di fine mercato…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Shomurodov titolare col Genoa? Ha dato una dimostrazione di esserci contro l’Empoli, ma far giocare lui prima punta e magari tenere in panchina Dybala significherebbe che c’è qualcosa che non va… Là davanti c’è un problema, specie se non si sblocca l’ucraino, perchè sei corto. La coesistenza tra Dybala e Soulè non è semplicissima, per me la situazione migliore per vederli insieme è con Dybala falso nove e Soulè a destra. A Genova c’è il rischio di vedere una panchina importante, da Hummels a Dybala, da Pellegrini a Dovbyk…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Si stanno facendo tante ipotesi sulla formazione, ma ancora a Trigoria mancano troppi calciatori. Io ho qualche perplessità sul fatto che giochi a tre contro il Genoa, penso che sarà confermato il 4-3-3 con Dybala punta centrale, Soulè a destra e Saelemaekers a sinistra. La Roma deve avere uno spartito e in base a quello alternare i calciatori, e non cambiare modulo a seconda dei giocatori che giocano. De Rossi deve scegliere un modulo e in base a quello scegliere i calciatori, altrimenti andrà in difficoltà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Konè titolare col Genoa? E ci mancherebbe pure che non lo fosse…Pellegrini è anche acciaccato, avere delle alternative era una priorità della società e dell’allenatore. Staremo a vedere, sono curioso di capire che ruolo possa avere Konè, mi sembra un incontrista, un incursore…Le prime tre partite della Roma sono state assolutamente negative. Sono arrivati due svincolati di lusso che costano degli stipendi a dir poco esagerati. La Roma nelle prime tre ha fatto troppa fatica davanti, ora vedremo che scelte farà Rossi contro un Genoa che deve recuperare assolutamente dei giocatori…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “In una difesa a tre io preferirei vedere più Hummels in mezzo che non Hermoso. Paredes è in nazionale, e in mezzo al campo deve giocare Cristante altrimenti è clamorosa la cosa. A me tra l’altro piace nettamente più Cristante di Paredes, e se non dovesse giocare lui secondo me De Rossi sbaglierebbe… Soulè a tutta fascia? Ce la può fare, ma devi avere una squadra bilanciata. Io però dubito che a Genova giochino tutti quelli che faranno fatto la traversata dal Sudamerica…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!