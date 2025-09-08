Koné dalla parte della Roma: “È uno dei pochi club ad aver creduto in me, qui sono felice”

Manu Koné non parla spesso. Ma quando sceglie di farlo, le sue parole pesano. In Francia, dopo la splendida prestazione offerta contro l’Ucraina, il dibattito si è acceso: tanti opinionisti e tifosi si chiedono se un giocatore del suo livello non meriti già un palcoscenico come la Champions League. “Possibile che uno così giochi alla Roma e non in una big europea?”, è la domanda che rimbalza tra siti, talk show e social.

Già lo scorso anno, dopo le Olimpiadi, si erano moltiplicati i dubbi sul suo futuro. Adesso, però, a fugare ogni perplessità ci ha pensato direttamente il centrocampista francese. In conferenza stampa dal ritiro della nazionale, Koné ha sorriso quando un giornalista si è presentato indossando la maglia della Roma, rivelando la sua fede giallorossa. Poi si è fatto serio per ribadire il proprio legame con il club capitolino.

“Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato molta fiducia in me. Non ho paura di dirlo: è una delle poche società che ha davvero creduto in me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni, battendomi per loro. Quindi sono molto contento“.

Il francese ha poi fatto un bilancio della scorsa stagione e guardato con fiducia al futuro: “È stato un anno impegnativo. Abbiamo perso la Champions League, ma siamo in Europa League e adesso abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, che mi aiuti anche a progredire, perché questa per me sarà una stagione importante. E questo è tutto“.

Un messaggio chiaro e diretto, che mette a tacere le voci di mercato: Manu Koné è felice alla Roma e vuole crescere con la maglia giallorossa addosso.

Fonte: Corriere dello Sport

19 Commenti

  8. In una big europea, magari nel PSG secondo i francesi.
    Ma quante cavolate che scrivono e dicono i giornalisti. Fortuna che sto ragazzo pare avere più cervello di tutti loro messi insieme è ha capito che alla Roma è al centro del progetto mentre altrove farebbe il sostituto di qualcun’altro.

  9. grande acquisto del tanto bistrattato ghisolfi, preso a 18, ora vale una fortuna.

    spero rimanga il piu a lungo possibile.

    ❤️🧡💛

  10. Non è vero! Non gli date retta…io ne so più di lui.
    Kone’ è scontento e ha chiesto la cessione a 20 milioni!! (firmato: M.Juric, Repubblica).

  15. Spero invece che venga cercato follemente da Big Club europeo.
    Con una Roma che. ottiene vittorie tutti i calciatori verranno visti , apprezzati e cercati.
    Nel calcio attuale , anche se non dichiarato, i calciatori sognano di arrivare a Club come Real Madrid Liverpool Manchester City
    Visibilità mondiale SOLDI vittorie.
    .
    Se si presenta un .. Liverpool dal procuratore di KONE con un contratto da 10/15 mln cosa si può fare ?
    Pareggiare l’ offerta ?
    Forza KONE dai il massimo ,
    continua la tua crescita ,
    impara a fare gol ,
    poi quel che sarà sarà.
    PS
    Svilar Wesley N”Dicka Kone Soule Ferguson
    aspettando Ghilardi El Aynaoui Pisilli
    magari scopriremo qualche ragazzo dal settore giovanile con Gasperini
    Tanta tanta roba

  16. Koné sembra un ragazzo serio e con la testa sulle spalle, dedito al suo lavoro e a migliorarsi ogni giorno.
    E un ragazzo serio dice esattamente quello che ha detto lui.

    Con questo non dobbiamo pensare che siamo al sicuro, quest’anno per lui è arrivata una sola offerta che è stato relativamente semplice rispedire al mittente.
    Diverso sarà se e quando su di lui si sveglierà l’appetito di un vero squalo, di quelli che quando decidono di attaccare la preda non badano a spese.

    Volenti o nolenti, un club come la Roma, del livello economico attuale, certe cose le deve mettere in preventivo e non farsi cogliere impreparato.
    Non è disfattismo né pessimismo, è sano realismo.
    Peraltro è una condizione che mi piace, per troppo tempo la Roma ha messo sul mercato solo “piombi” difficili da smaltire.
    Questa è una che se la sai gestire bene, è una condizione win-win, Napoli docet.

