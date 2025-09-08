Koné dalla parte della Roma: “È uno dei pochi club ad aver creduto in me, qui sono felice”

Manu Koné non parla spesso. Ma quando sceglie di farlo, le sue parole pesano. In Francia, dopo la splendida prestazione offerta contro l’Ucraina, il dibattito si è acceso: tanti opinionisti e tifosi si chiedono se un giocatore del suo livello non meriti già un palcoscenico come la Champions League. “Possibile che uno così giochi alla Roma e non in una big europea?”, è la domanda che rimbalza tra siti, talk show e social.

Già lo scorso anno, dopo le Olimpiadi, si erano moltiplicati i dubbi sul suo futuro. Adesso, però, a fugare ogni perplessità ci ha pensato direttamente il centrocampista francese. In conferenza stampa dal ritiro della nazionale, Koné ha sorriso quando un giornalista si è presentato indossando la maglia della Roma, rivelando la sua fede giallorossa. Poi si è fatto serio per ribadire il proprio legame con il club capitolino.

“Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato molta fiducia in me. Non ho paura di dirlo: è una delle poche società che ha davvero creduto in me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni, battendomi per loro. Quindi sono molto contento“.

Il francese ha poi fatto un bilancio della scorsa stagione e guardato con fiducia al futuro: “È stato un anno impegnativo. Abbiamo perso la Champions League, ma siamo in Europa League e adesso abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, che mi aiuti anche a progredire, perché questa per me sarà una stagione importante. E questo è tutto“.

Un messaggio chiaro e diretto, che mette a tacere le voci di mercato: Manu Koné è felice alla Roma e vuole crescere con la maglia giallorossa addosso.

Fonte: Corriere dello Sport