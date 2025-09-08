Gasp scopre l’altra Roma

C’è un’altra Roma. Che in pochi conoscono e/o qualcuno ha già dimenticato, scrive oggi Il Messaggero. Fatta di calciatori che non dovevano esserci più (Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi), di altri che non hanno trovato ancora spazio (Ghilardi, Pisilli), di altri ancora che si sono appena affacciati per poi riaccomodarsi in panchina (El Ayanaoui), di ragazzi che nemmeno hanno messo il piede a Trigoria e si sono infortunati (Bailey) e di chi il centro sportivo lo ha visto il tempo per apporre la firma sul contratto e scappare in nazionale.

Perché dopo il derby inizierà un tour de force. Ci sarà spazio per tutti, l’importante sarà farsi trovare pronti. Anche per calciatori come Pellegrini e Dovbyk. Il primo è pronto a reinventarsi centrocampista pur di far ricredere gli scettici. Magari non servirà per far cambiare idea al club sul rinnovo visto che la scelta la Roma l’ha già fatta ma lasciarsi con un sorriso. Lorenzo lo meriterebbe.

Il centravanti invece merita un capitolo a parte. Ad un passo dall’addio negli ultimi due giorni di mercato, deve riaccendersi. Discorso analogo anche in altre zone del campo. Prima o poi infatti arriverà anche il turno di chi forse, come Ghilardi e Pisilli, è rimasto sorpreso per esser rimasto a guardare. Ma non finisce qui.

Perché la curiosità di vedere gli ultimi due arrivati (Tsimikas e Ziolkowski) è forte. Se Boniek si è già sbilanciato, paragonando il connazionale a Huijsen, il greco potrebbe sorprendere. E regalare anche delle nuove opzioni tattiche.

