La giostra di Friedkin

Il gigante addormentato ha riposato a lungo e ora continua a rialzarsi con una certa fame. È quella la metafora che Dan Friedkin utilizzò quando annunciò al mondo l’acquisto della Roma, e oggi risuona più attuale che mai, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.
Cinque anni dopo la Conference League, una finale di Europa League ancora dolorosa e una lunga serie di sold out allo stadio non bastano a una tifoseria che sogna trofei veri da esibire. Se James Pallotta lasciò Roma travolto dal malcontento, Dan fu accolto come un re e in questo lustro ha investito ben oltre i 591 milioni necessari al closing.
Sul mercato la proprietà ha speso 431,7 milioni, incassandone poco più di 300 dalle cessioni. La strategia dei Friedkin ruota attorno a tre direttrici: crescita patrimoniale della rosa, riduzione del monte ingaggi e abbassamento dell’età media. Non a caso è stato scelto Gasperini, tecnico abituato a valorizzare giovani e aumentarne il valore.
Complessivamente Friedkin ha versato oltre un miliardo tra acquisizione del club e ulteriori 720 milioni per sostenerne la gestione. La piazza, tra apprezzamenti e contestazioni (dall’esonero di De Rossi all’interregno Juric), resta un interrogativo. Ma Dan e Ryan preferiscono agire nel silenzio: la riservatezza è la loro strategia di comunicazione. Nonostante siano i meno “americani” tra i patron statunitensi della Serie A, i fatti parlano chiaro. Per info citofonare ai 17 dirigenti apicali sostituti appena in lustro.
Con 0 proclami la prima Conference League è arrivata alla Roma, de più non dico
ma infatti dove stavano alcuni leoni da tastiera quando la Roma alzava la Coppa a Tirana? Durante la finale di Budapest che avete fatto?
Tra una Conference League ed una semifinale di Champions League c’è la differenza che passa tra un Panda nuova e una Ferrari di due anni fa.
Finché farete finta di non accettare ciò potremo parlarne altri 100 anni.
la finale di Europa League è un risultato importantissimo, ma che volete di più dalla vita? Ultima finale europea nel 1991, in coppa UEFA con l’Inter
non avete festeggiato quando la Roma ha alzato la Coppa?
Io da tifoso vorrei sempre il meglio del meglio in termine di giocatori ma non sono un imprenditore del livello dei Friedkin o di qualsiasi altro proprietario di club. Quindi spesso ho difficoltà a giudicarli buoni o non buoni.
Su di loro in particolare posso dire che sono arrivati come sprovveduti del mondo del calcio e hanno pagato duramente questa colpevole inesperienza ma hanno anche investito anche se spesso tramite cattivi o interessati consiglieri.
Quindi ho un giudizio sospeso nei loro confronti.
Sicuramente, il contratto a DDR, con quella durata e quelle cifre la dice lunga, segue il contratto a Pisilli. Per fortuna adesso c è Claudio Ranieri. DDR ha poi trovato un club da allenare ? Un grande Romano, romanista e sopratutto un gran paraculo
È vero (e sano…) che in economia si fanno investimenti nel lungo periodo (20 anni), ed in questo gli americani sono maestri…
Ma qui pur essendo un investimento, è diverso.. bisogna essere vincenti non dico da subito ma, nel medio termine (3anni) se vuoi riuscire nel tuo intento…
Nello sport c’è la “passione condivisa” e nella piazza o in chi segue il club, potrebbe nascere del malcontento, delle critiche che comprometterebbero la strategia aziendale.
La tanto vituperata “piazza”, intesa come tifoseria, è una delle poche certezze della ASRoma; aspettiamo sempre che i gestori si dimostrino degni di amministrare la nostra Squadra.
La strategia del silenzio? bel titolo per un film.
Basta chiacchiere, bilanci, ricavi, investimenti, monte ingaggi, crescita patrimoniale, abbassamento di età media, gestione, bla bla bla……è ora di Vincere!
Ogni anno un allenatore nuovo e ogni anno un DS nuovo, questi sono i risultati. Tanti giocatori sopravvalutati hanno invaso Trigoria e troppe figure incompetenti hanno usato la Roma per fare le loro fortune, soldi buttati e male investiti. Bisogna fare un po’ di pulizia e sostituirle con persone valide e che possano fare il bene della Roma.
i Friedkin hanno un impero economico pazzesco, uno strapotere incredibile, hanno messo oltre un miliardo in 5 anni, in due stagioni fanno due finali europee e alzano subito un trofeo
Pallotta ha una strategia diversa nel gestire una società, ovvero quella di rivenderla a un prezzo superiore rispetto a quanto l’ha comprata, e lo stadio lo voleva fare per aumentare il valore della società Roma. Ma la sua Roma non è riuscita a trattenere quei grandi giocatori che aveva preso sabatini come Dzeko Salah e Alisson. Invece Friedkin ha trattenuto tutti i giocatori forti, da Kone’ a Soule’ passando per gli altri
