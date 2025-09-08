La giostra di Friedkin

Il gigante addormentato ha riposato a lungo e ora continua a rialzarsi con una certa fame. È quella la metafora che Dan Friedkin utilizzò quando annunciò al mondo l’acquisto della Roma, e oggi risuona più attuale che mai, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Cinque anni dopo la Conference League, una finale di Europa League ancora dolorosa e una lunga serie di sold out allo stadio non bastano a una tifoseria che sogna trofei veri da esibire. Se James Pallotta lasciò Roma travolto dal malcontento, Dan fu accolto come un re e in questo lustro ha investito ben oltre i 591 milioni necessari al closing.

Sul mercato la proprietà ha speso 431,7 milioni, incassandone poco più di 300 dalle cessioni. La strategia dei Friedkin ruota attorno a tre direttrici: crescita patrimoniale della rosa, riduzione del monte ingaggi e abbassamento dell’età media. Non a caso è stato scelto Gasperini, tecnico abituato a valorizzare giovani e aumentarne il valore.

Complessivamente Friedkin ha versato oltre un miliardo tra acquisizione del club e ulteriori 720 milioni per sostenerne la gestione. La piazza, tra apprezzamenti e contestazioni (dall’esonero di De Rossi all’interregno Juric), resta un interrogativo. Ma Dan e Ryan preferiscono agire nel silenzio: la riservatezza è la loro strategia di comunicazione. Nonostante siano i meno “americani” tra i patron statunitensi della Serie A, i fatti parlano chiaro. Per info citofonare ai 17 dirigenti apicali sostituti appena in lustro.

