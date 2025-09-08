WESLEY: “Alla Roma ho trovato un allenatore incredibile. Quando hanno offerto 20 milioni ho pensato che fossero pazzi” (VIDEO)

Sono giorni intensi per i nazionali giallorossi sparsi in giro per il mondo. Tra loro c’è anche Wesley, che con il Brasile si è messo subito in evidenza nella sua prima uscita. L’esterno classe 2003 ha approfittato della pausa per raccontarsi ai microfoni di TNT Sports Brasil, parlando anche della sua avventura con la maglia della Roma.
“Il sogno di tutti è andare in Europa – sorride il brasiliano –. Quando è arrivata l’offerta da 20 milioni e io non stavo nemmeno giocando titolare, ho pensato: “Questi sono pazzi!” 20 milioni e io non sto nemmeno giocando. Peraltro in quel periodo quando giocavo sbagliavo un passaggio e subito si vedeva in televisione. E mi dicevo: come fanno a pagare 20 milioni per me?”.
«Quando sono arrivato alla Roma, ho trovato un allenatore incredibile. Quello che sta facendo con me, il modo in cui mi sta allenando… Spero davvero di crescere molto. Ci vorrà tempo, ovviamente. Non succede dall’oggi al domani, non diventerò Dani Alves all’improvviso, è impossibile. Ma so che ci vorrà tempo, e sento che quando un allenatore desidera così tanto un giocatore, questo conta molto».
Il brasiliano ha sottolineato come il rapporto con Gasperini sia stato decisivo per il suo approdo in giallorosso: «Perché lui mi chiamava, parlava con me. C’erano altre offerte, certo. Ma un allenatore che ti chiama, che ti voleva già l’anno scorso, poi va in un’altra squadra e ti vuole di nuovo… questo ha influito parecchio. E spero che con lui io possa solo crescere, come è successo con tutti i giocatori che erano con lui all’Atalanta».
Fonte: TNT Sports
questa Roma ha tanto, ma proprio tanto talento
Gasperini farà crescere sia tecnicamente che mentalmente tanta gente
una squadra che per i prossimi dieci anni può dominare in lungo e in largo
Secondo voi è più forte lui o Bellanova?
Oltre ad un potenziale tecnico assurdo, questa Roma di Gasperini è una squadra fluida, che non dà mai punti di riferimento, che unisce una grande attenzione tattica alla volontà di sprigionare il talento dei singoli, su tutti quello di Matias Soule’.
Andatevi a rivedere Roma Bologna e Pisa Roma, ho visto tanta qualità nel gioco, scambi nello stretto, di tacco…
E poi Soule’ ma che giocatore è? Talento sopraffino, chirurgico sotto porta, ma con una qualità nelle giocate e una varietà di soluzioni di gioco da far spavento.
Il gol nel derby dell’ anno scorso poi è proprio la prova tangibile del talento di Matias: riceve palla da Saelemakers, la sposta sul mancino, e poi realizza un gol facendo sbattere il pallone sulla traversa prima, spiazzando Mandas che non poteva nulla. Può tranquillamente diventare uno dei migliori giocatori della serie A, non gli manca nulla, fa pure la fase difensiva
adesso tutti a lodare la Roma e il suo allenatore
vediamo più avanti se sarete coerenti con quando dite adesso oppure alla prima sconfitta chiederete subito la testa di Gasperini e urlando che abbiamo giocatori non adatti che sono venuti solo a svernare.
IO tifo Roma ,nel bene e nel male
SEMPRE E SOLO FORZA ROMA!!!
non dimentico quello che è stato detto su Soule’, che era chiamato Sola’, Nun è bono, è da Frosinone…
È cresciuto notevolmente, è stato protagonista col Frosinone, miglior dribblatore del campionato in quella stagione. Pulizia tecnica e precisione da PlayStation
