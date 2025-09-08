WESLEY: “Alla Roma ho trovato un allenatore incredibile. Quando hanno offerto 20 milioni ho pensato che fossero pazzi” (VIDEO)

Sono giorni intensi per i nazionali giallorossi sparsi in giro per il mondo. Tra loro c’è anche Wesley, che con il Brasile si è messo subito in evidenza nella sua prima uscita. L’esterno classe 2003 ha approfittato della pausa per raccontarsi ai microfoni di TNT Sports Brasil, parlando anche della sua avventura con la maglia della Roma.

“Il sogno di tutti è andare in Europa – sorride il brasiliano –. Quando è arrivata l’offerta da 20 milioni e io non stavo nemmeno giocando titolare, ho pensato: “Questi sono pazzi!” 20 milioni e io non sto nemmeno giocando. Peraltro in quel periodo quando giocavo sbagliavo un passaggio e subito si vedeva in televisione. E mi dicevo: come fanno a pagare 20 milioni per me?”.

«Quando sono arrivato alla Roma, ho trovato un allenatore incredibile. Quello che sta facendo con me, il modo in cui mi sta allenando… Spero davvero di crescere molto. Ci vorrà tempo, ovviamente. Non succede dall’oggi al domani, non diventerò Dani Alves all’improvviso, è impossibile. Ma so che ci vorrà tempo, e sento che quando un allenatore desidera così tanto un giocatore, questo conta molto».

Il brasiliano ha sottolineato come il rapporto con Gasperini sia stato decisivo per il suo approdo in giallorosso: «Perché lui mi chiamava, parlava con me. C’erano altre offerte, certo. Ma un allenatore che ti chiama, che ti voleva già l’anno scorso, poi va in un’altra squadra e ti vuole di nuovo… questo ha influito parecchio. E spero che con lui io possa solo crescere, come è successo con tutti i giocatori che erano con lui all’Atalanta».

