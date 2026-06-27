Koné, Premier più lontana: il Chelsea chiude con Xhaka, l’Arsenal punta Hjulmand

Le porte della Premier League non sembrano più spalancate come qualche settimana fa. Manu Koné resta uno dei nomi più chiacchierati del mercato della Roma, ma le piste inglesi che sembravano poter accendere la corsa al francese si stanno raffreddando una dopo l’altra.

Il primo segnale arriva dal Chelsea. Nei giorni scorsi si era parlato anche dei Blues per il centrocampista giallorosso, ma il club londinese avrebbe ormai spostato le proprie attenzioni su Granit Xhaka. Lo svizzero, accostato alla Roma ai tempi dell’arrivo di Mourinho e in passato arrivato molto vicino al trasferimento in giallorosso, spinge per tornare a Londra. Secondo le informazioni circolate in queste ore, il Chelsea avrebbe trovato un’intesa con il giocatore e avrebbe già avviato i colloqui con il Sunderland, club proprietario del cartellino, per provare a raggiungere un accordo. Una mossa che allontana, almeno per il momento, l’ipotesi Koné per i Blues.

Anche l’Arsenal sembra guardare in altre direzioni. Il nome del centrocampista francese era stato accostato con insistenza ai Gunners nelle scorse settimane, ma il club di Arteta starebbe lavorando su profili diversi. Secondo footballtransfers.com, l’Arsenal ha effettuato un sondaggio con il Newcastle per Bruno Guimarães e avrebbe messo sotto osservazione anche Hjulmand. Uno scenario che riduce sensibilmente le possibilità di vedere Koné in Premier League, almeno attraverso le due piste più citate negli ultimi giorni. Questo non esclude che altri club possano bussare alla porta della Roma, ma Arsenal e Chelsea, ad oggi, sembrano avere altre priorità.

Il quadro cambia anche i ragionamenti di Trigoria. La Roma non considera più Koné il sacrificabile principale: il club preferirebbe tenere il francese, soprattutto se non dovessero arrivare offerte all’altezza della valutazione fissata. Il nome più spendibile in uscita resta Matias Soulé, ma anche in quel caso la situazione non si è ancora sbloccata. L’argentino, infatti, non si è ancora convinto della destinazione saudita, nonostante il pressing dall’Arabia e le proposte economicamente molto importanti. La Roma resta quindi in attesa, con due dossier aperti e un mercato in uscita ancora da definire.

Fonti: Florian Plettenberg, footballtransfers.com