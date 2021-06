Koopmeiners, il dt dell’AZ: “Trattative in corso con l’Atalanta, ma non è fatta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora chiusa la trattativa tra l’Atalanta e l‘AZ Alkmaar per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che anche la Roma aveva cercato prima dell’arrivo di Mourinho.

A commentare l’affare con i bergamaschi ci ha pensato il direttore tecnico del club olandese, Max Huiberts, che ai microfoni di Voetbal International ha spiegato:

“Sì confermo la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Ma questo non significa che abbiamo chiuso la trattativa“. L’offerta dei bergamaschi oscilla tra i 12 e i 14 milioni compresi i bonus, mentre l’AZ ne chiede 20 per il proprio calciatore.