Pellegrini-Roma, uno stallo anomalo

AS ROMA NOTIZIE – Tutto fermo sul fronte Pellegrini. Se il rinnovo di Gianluca Mancini procede spedito, quello del capitano giallorosso invece vive uno “stallo anomalo“, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Sono trascorsi diversi mesi dalle dichiarazioni di Tiago Pinto su Pellegrini seguite da reiterate rassicurazioni provenienti da Trigoria per il felice esito della trattativa per il rinnovo. Ad oggi è ancora tutto fermo.

Tra una settimana si aprirà la finestra di mercato che permetterà a Pellegrini di liberarsi con la clausola (fino al 31 luglio) versando 15 milioni subito e 15 l’anno seguente. Lorenzo guadagna 2,5 milioni ma solamente perchè la tipologia di contratto redatta gli permette di accumulare diversi bonus, altrimenti l’accordo prevede 2 milioni scarsi.

In questi giorni sta recuperando dalla lesione che lo ha lasciato fuori dall’Europeo e difficilmente sarà pronto per l’inizio del raduno. Il giocatore vuole restare ed è forse questo a dare per scontato che prima o poi sarà trovato un accordo.

Fonte: Il Messaggero