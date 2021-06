La Roma Primavera dice addio ai sogni scudetto: beffa nel finale, l’Atalanta vince 2 a 1

AS ROMA NEWS– La Roma Primavera dice addio ai sogni scudetto, battuta dall’Atalanta nei play-off scudetto per due a uno dopo una partita ricca di emozioni.

Passano appena quattro minuti e Cortinovis realizza il gol del vantaggio, tagliando le gambe ai giallorossi. La Roma però, dopo aver incassato il colpo, si riprende e nella ripresa trova il gol del pareggio.

Ciervo, dai pressi dell’intersezione del lato corto destro dell’area piccola avversaria con la linea di fondo, crossa al centro, con il destro, per l’accorrente Zalewski che, inseritosi nei pressi del dischetto, calcia a rete di prima intenzione battendo Dajcar.

I giallorossi insistono e sfiorano anche il gol del due a uno. Ma all’87’ arriva la beffa: segna di nuovo Cortinovis con una magia, spezzando i sogni di gloria dei giallorossi che escono di scena dai playoff scudetto e chiudono qui la propria stagione. Tra mille rimpianti.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-2-3-1) : Mastrantonio; Tomassini, Ndiaye, Buttaro, Rocchetti (57′ Jan Oliveras); Tripi (C), Bove (57′ Ciervo); Podgoreanu, Milanese (80′ Feratovič), Zalewski; Tall (46′ Afena-Gyan).

A disp.: Boer (GK), Evangelisti, Giorcelli, Tahirović, Bamba, Satriano, Volpato, Di Bartolo.

All.: De Rossi.

ATALANTA BC (3-5-2) : Dajcar; Scalvini, Berto (75′ Scanagatta), Ceresoli (75′ Grassi); Ghislandi, Gyabuaa, Sidibe (85′ Mediero), Cortinovis (C), Renault G. (79′ Oliveri); Ghisleni (79′ De Nipoti), Italeng.

A disp.: Gelmi (GK), Sassi (GK), Vismara, Giovane, Kobacki, Hecko, Zuccon.

All.: Brambilla.

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto.

Assistente 1: Sig. Roberto Terenzio di Cosenza.

Assistente 2: Sig. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

Quarto Ufficiale: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Marcatori: 5′ Cortinovis (Atalanta BC), 69′ Zalewski (AS Roma), 87′ Cortinovis (Atalanta BC).

Ammoniti: 21′ Sidibe (Atalanta BC), 57′ Ndiaye (AS Roma), 59′ Tomassini (AS Roma), 65′ Ceresoli (Atalanta BC), 84′ Scalvini (Atalanta BC).

Espulsi: