Sergio Ramos, le smentite della Roma non fermano le voci: già avanzata un’offerta, il difensore prende tempo

AS ROMA NEWS – Nonostante le smentite provenienti da Trigoria, nuove voci si addensano intorno al futuro di Sergio Ramos alla Roma. L’equazione è la seguente: se la dirigenza aveva negato contatti con Mourinho salvo poi ufficializzarlo, perchè non potrebbe accadere lo stesso con Ramos?

Ma andiamo con ordine. Stando a quanto racconta oggi La Repubblica, il club giallorosso ha addirittura già avanzato un’offerta al calciatore da 6 milioni di euro a stagione per due anni. La Gazzetta dello Sport conferma le intenzioni della Roma, ma racconta che per far sì che l’affare si concretizzi dovrebbero esserci una serie di fattori concomitanti.

Il primo, e più importante, è che il calciatore scelga di seguire Mourinho alla Roma. E poi che i giallorossi gli liberino un posto in difesa, cedendo magari Roger Ibanez proprio al Real Madrid, club che sembra aver mostrato interesse al calciatore brasiliano.

Anche Sportmediaset si occupa oggi del possibile affare Sergio Ramos, raccontando come il calciatore per il momento abbia preso tempo con la Roma, nella speranza che arrivino proposte più vantaggiose da esaminare. Ma è difficile pensare che al fortissimo difensore spagnolo non ne siano già arrivate.