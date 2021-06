Sabatini: “Toloi? Mi chiedeva in modo straziante di restare alla Roma. Non sono mai stato così in imbarazzo con un calciatore”

AS ROMA NEWS – Rafael Toloi è uno dei protagonisti della nazionale azzurra degli Europei in corso di svolgimento. Il difensore brasiliano con passaporto italiano sta vivendo un’ottimo momento nell’Atalanta dopo non aver convinto del tutto a Roma.

L’ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini parla di lui a Sky Sport, rivelando: “Toloi? Una grande frustrazione per me. Lo presi a Roma tanti anni fa in prestito dal San Paolo, fece benissimo il suo lavoro ma giocò molto poco.

A fine anno provai a rinnovare il prestito ma il San Paolo voleva solo cederlo a titolo definitivo. Mai sono stato così imbarazzato nei confronti di un giocatore, mi chiedeva in maniera straziante di rimanere a Roma e non ho potuto accontentarlo”.

Fonte: Sky Sport