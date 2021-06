Caso Salernitana, nessuna soluzione ancora trovata da Lotito: anche la Lazio rischia l’esclusione dalla Serie A

ALTRE NOTIZIE – Il caso Salernitana continua a movimentare i vertici del nostro calcio, con Claudio Lotito che non ha ancora trovato una soluzione alla vicenda dopo che il club campano, di sua proprietà, ha raggiunto la promozione in Serie A.

I regolamenti parlano chiaro: nessun presidente può avere nella stessa categoria due squadre di sua proprietà. Per questo motivo Lotito, già presidente della Lazio, avrebbe dovuto cedere il club di Salerno a un nuovo acquirente.

Cosa che però non è ancora avvenuta. Ormai mancano tre giorni alla scadenza per l’iscrizione dei club alla prossima Serie A, scrive il giornalista Rudy Galetti di SportItalia su Twitter, e il presidente della Lazio non ha ancora trovato una sistemazione alla Salernitana.

Al momento dunque non solo rischia la società campana, ma anche la Lazio stessa: c’è infatti il serio rischio è che anche il club di Formello possa essere escluso dal prossimo campionato. A meno che Lotito nelle prossime ore non risolva una volta per tutte questo delicato conflitto di interessi.