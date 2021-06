“ON AIR!” – CORSI: “Un fondo con i Friedkin per cambiare la storia della Roma”, DI GIOVAMBATTISTA: “Il socio è solo per lo stadio”, PIACENTINI: “Per dire subito sì Mou avrà avuto delle garanzie”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Per Mourinho la Roma è una bella sfida. Qui si vince ogni 20 anni, e quindi la sfida è di quelle che attraggono. C’è chi parla di allenatore arrivato, che ha preso l’ultimo treno che gli ha passato davanti. Io penso che Mou sia una persona molto razionale. La storia dei suoi ultimi anni dice che non ha vinto campionati, ma allo United dei trofei li ha vinti. Il Tottenham non vince una Premier da non so quanti, vent’anni in più di quello vinto dalla Roma. Pensare che Mourinho nel giro di pochi mesi, tra pandemia, infortuni, giocatori scontenti e che non aveva voluto lui, li portasse a vincere dopo 40 anni era eccessivo. Poi ci sta che intorno a Mourinho ci sia un eccesso di pretese, per i risultati che ha ottenuto in questi anni. Però io sono certo di una cosa: la Roma è una scelta chiara, con degli obiettivi che ha condiviso con il club, nella consapevolezza di quello che si prende. E’ una squadra che ha grandi ambizioni, ma che deve rendersi conto nel contesto all’interno del quale si muove…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sui giornali si parla del nulla, non c’è veramente niente. Sulla Gazzetta c’è la notizia che abbiamo dato 20 giorni fa, e cioè di un fondo statunitense. E’ bello che i giornali ci arrivano dopo mesi. Noi abbiamo Friedkin che è iuna garanzia, e in più ci sarà questo fondo, e spero sia quello che dicamo noi, e che arrivi per comprare giocatori forti che possano cambiare la storia della Roma. Cairo chiede 34 milioni per Belotti? Pe me se lo può tenere anche a 15, basta con queste mezze seghe… L’Olimpico come nuovo stadio della Roma? Ma magari lo prendono, per me è il posto migliore per rifare uno stadio fatto bene. E la Lazio? Potremmo dare il Flaminio a loro… Il Real Madrid che vuole Ibanez per sostituire Ramos? O noi non ci capiamo niente di calcio, oppure non si capisce, perchè a me Ibanez sembra una grande sega…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Una considerazione fondamentale è la base degli sviluppi di mercato della Roma, Mourinho ha la capacità di avere una serie di contatti tali da fargli alzare il telefono e acquisire informazioni. Settimane fa parlavamo di nuovi canali che si aprono per la Roma con Mourinho, perchè con un altro allenatore tipo Sarri questa possibilità di alzare il telefono per chiamare un Sergio Ramos, non ce l’avrebbe avuta. E invece Mourinho ce l’ha…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le smentite su Ramos? Io non ci credo più, perchè avevano smentito seccamente pure Mourinho, e allora perchè dovremmo chiedere alle smentite che arrivano. Poi il buon senso ci fa pensare che a certe cifre è difficile, ma escluderlo categoricamente non me la sento. E’ difficile pensare che se hai preso Mourinho, non dico che arriveranno tutti Sergio Ramos, ma mi aspetto un mercato di un certo livello. Se non si fossero capiti, avrebbero stracciato il contratto come hanno fatto la Fiorentina e Gattuso. Mourinho non poteva non sapere che di lì a poco si sarebbero liberate panchine importanti, da Juve a Real Madrid, e per dire sì immediatamente alla Roma senza voler aspettare vorrà dire che avrà ricevuto delle garanzie…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ci sono soci di minoranza anche molto importanti che entrano nei club perchè pensano che possano aumentare di valore, ed entrano perchè pensano che sia un buon investimento. E non per questo vogliono entrare nelle scelte societarie. Se lo trovano sarà un modo per finanziarsi in maniera più cospicua. Non sappiamo fra l’altro quale sarà il reale scopo di questa ricerca, se per supportare la società nell’aumento di capitale e contenere le perdite, o se invece è per il discorso stadio, che presuppone il reperimento di risorse fresche…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ora, con così pochi elementi tra le mani e con quei soli tre nomi che girano, c’è poco da sbilanciarsi. Non capisco questo pessimismo, oggi si scrive che se non arriva il socio non hai liquidità…ma se non hai liquidità non vai a prendere quell’allenatore lì. Avevi soluzioni a basso costo, e se tu vai a suonare quel campanello lì… Io non posso credere che i Friedkin non sapessero che Mourinho è un allenatore esigenti, questi non hanno problemi poi a sputtanarti in conferenza stampa. Avete visto Conte…questi te le dicono le cose. I Friedkin mi sembrano persone serie, e non saranno andati da Mou a prospettare cose che non avrebbero potuto fare. Non mi sembrano dei fanfaroni, e Mourinho non è uno che si fa intortare. Quindi o Mourinho è proprio bollito, oppure questi gli hanno promesso qualcosa di estremamente allettante. Non lo so ragazzi, vediamo che succede…”

Marco Juric (Rete Sport): “La situazione è difficile per tutti, ma l’isteria, la mancanza di fiducia e questa iniziale venatura critica sull’operato della Roma di Mourinho di questi primi 50 giorni mi sembra prematura e abbastanza esagerata. Sono certo che Mourinho avrà chiesto ai Friedkin cosa sarebbe stato fatto sul mercato, come sono certo che il portoghese sapesse della rosa extralarge della Roma e delle difficoltà economiche contingenti…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “I Friedkin non cercano soci per la Roma, ma eventualmente per lo stadio, che deve sorgere nel cuore della città. Tutto il dossier passerà per le mani del nuovo sindaco a partire dall’11 ottobre, il resto sono tutte cazzate. Mourinho verrà presentato tra il 2 al 4 luglio, sarà un giorno tra questi. Quindi è roba di giorni, tra poco sarà nella Capitale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Chi ha puntato su grandi allenatori secondo me vuole mascherare l’impossibilità di poter prendere calciatori importanti…Hanno preso Allegri, Mourinho, Sarri, e ora sono problemi loro…”

Redazione Giallorossi.net