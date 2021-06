Roma, un mercato avvolto nel mistero

AS ROMA NEWS – Una confusione assurda. I giornali brancolano nel buio sulle vicende della nuova Roma di Friedkin e Mourinho, e così un giorno le accostano Ronaldo e Ramos e quello dopo Maksimovic e Belotti.

Arrivati al 22 giugno l’unica pista su cui Tiago Pinto sembra essere al lavoro con una certa determinazione è quella che porta a Granit Xhaka: lo svizzero, 28 anni, è una richiesta esplicita di Mourinho che vede nel giocatore dell’Arsenal il primo tassello da inserire nel centrocampo della Roma.

La trattativa tra i club va avanti, c’è ancora una distanza da colmare, ma da Trigoria non c’è fretta: l’Europeo è ancora in pieno svolgimento, la Svizzera ha ottime possibilità di passare agli ottavi come migliore terza, e così non c’è stata l’accelerata che arriverà una volta conclusa l’avventura di Xhaka con la sua nazionale.

Per il resto c’è il buio totale: oggi sui quotidiani si torna a spingere la pista Ramos, con Il Messaggero e Leggo che ne parlano come affare possibile nonostante le smentite della Roma. Ma sullo stesso quotidiano romano, alla voce portieri, si parla di possibile virata dei giallorossi su Gollini perchè impossibile arrivare a dama con i principali obiettivi: Musso e Unai Simon.

Insomma, a oggi il mercato della Roma resta avvolto dal mistero. Cosa vogliono fare i Friedkin? Avranno la forza di allestire una squadra davvero competitiva oppure dovranno fare i conti con un mercato complicato dalle difficoltà economiche ereditate? Lo capiremo, in parte, solo quando verrà presentato Mourinho e il portoghese svelerà i piani per la Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini