Occhio a Koopmeiners, il jolly di Gasp e il rimpianto della Roma

AS ROMA NEWS – Ad avercene di giocatori come Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, 24 anni ed ex capitano del Feyenoord, è diventato nel giro di qualche mese un vero e proprio leader della squadra di Gasperini.

Il suo arrivo all’Atalanta la scorsa estate per una cifra che si aggira intorno ai 14 milioni di euro più bonus si sta dimostrando un vero affare. Dopo un inizio in sordina, Koopmeiners si sta prendendo in mano la squadra, dimostrando di saper giocare in diverse posizioni del campo.

Un jolly preziosissimo per Gasp, che oggi contro la Roma potrebbe svolgere il ruolo di trequartista insieme a Pasalic a supporto di Boga, unica punta adattata viste le assenze in casa nerazzurra. Zapata infatti è ancora ai box, e sia Muriel che Malinovskyi non sono al meglio della condizione.

Per Koopmeiners, 4 reti e 1 assist in stagione con la maglia dell’Atalanta, l’occasione di dimostrare di essere incisivo anche in zona gol. Dall’altra parte ci sarà la Roma, la squadra che lo aveva corteggiato a lungo prima di decidere di guardare altrove. Un grave errore, e un grande rimpianto.

La scelta di investire quei soldi su acquisti che poi non si sono rivelati decisivi e che ora scaldano la panchina giallorossa pesano parecchio sulla costruzione della squadra. Errori da non ripetere più se si vuole allestire una Roma vincente nel breve termine.

Giallorossi.net – F. Turacciolo