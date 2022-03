Riecco il 3-5-2: Zaniolo torna in coppia con Abraham, Oliveira resta fuori. E Zalewski…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho torna al 3-5-2 e all’attacco con due punte per provare a battere di nuovo l’Atalanta. Zaniolo e Abraham, nel match dell’andata, fecero molto male alla retroguardia bergamasca e lo Special One spera di bissare quella prestazione.

In difesa confermato Kumbulla sul centro-sinistra, con Ibanez ancora in panchina. A centrocampo sarà Cristante a fare il perno nel mezzo, mentre Pellegrini e Mkhitaryan dovranno sdoppiarsi nel doppio lavoro tra difesa e attacco.

A restare fuori dunque saranno Sergio Oliveira e Jordan Veretout. Sulle corsia laterali certa la presenza di Karsdorp a destra, così come l’esclusione di Maitalnd-Niles, destinato alla panchina.

A sinistra infatti il grande favorito è Matias Vina, ma occhio anche alla sorpresa Zalewski: per Il Tempo, l’unico quotidiano oggi che punta sull’ex Primavera, sarà ancora il giovane calciatore polacco a partire titolare in quella zona del campo.

