Mou e la Roma al punto di svolta

AS ROMA NEWS – Oggi alle 18 comincia per la Roma un ciclo di partite decisive per la stagione romanista. Si comincia con l’attesissima sfida all’Atalanta di Gasperini che dista, incredibile a dirsi, appena tre punti (anche se i bergamaschi devono ancora recuperare una partita).

La Roma, vincendo, aggancerebbe Malinovskyi e compagni al quinto posto in classifica, portandosi momentaneamente a meno tre dalla Juventus e dalla zona Champions, con i bianconeri che domani saranno impegnati in casa contro lo Spezia. L’entusiasmo in casa giallorossa tornerebbe altissimo. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’Atalanta.

Per vincere però servirà una Roma molto diversa da quella vista spesso in campionato. La vittoria di domenica scorsa non lascia affatto dormire sonni tranquilli, ma la speranza è che quel gol di Abraham arrivato in prossimità del minuto numero cento, possa aver fatto scattare qualcosa nella testa dei giallorossi.

Mancano ormai solo 11 partite alla fine del campionato, e se la Roma vuole tenere viva una fiammella di speranza di giocarsi un posto nell’Europa che conta, deve battere oggi l’Atalanta. La squadra di Gasp, seppur ancora priva di un giocatore fondamentale come Zapata, ha però ripreso a ingranare e si presenta all’Olimpico in ottima forma.

I bergamaschi, pesantemente battuti all’andata per 4 a 1 nell’unica vittoria di prestigio della Roma di quest’anno, avranno grande voglia di rivalsa. Non solo. L’Atalanta ha già dimostrato più volte di essere molto più temibile quando gioca in trasferta di quanto non sappia fare tra le mura amiche.

Come starà invece la Roma è impossibile dirlo: la squadra è stata troppo umorale e discontinua quest’anno. Ora deve essere Mourinho il valore aggiunto. Deve essere la sua esperienza e il suo carisma a fare la differenza in un momento chiave della stagione. A marzo la Roma si gioca tutto, tra Conference e campionato. E’ il momento di cambiare marcia, se si vuole dare un senso a una stagione a dir poco travagliata e gettare delle solide basi per la prossima.

Giallorossi.net – A. Fiorini