AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di venerdì 4 marzo 2022:

Ore 16:00 – ZANIOLO IN CAMPO CON UNA MASCHERA PROTETTIVA – Con l’Atalanta, domani alle 18.00 all’Olimpico, Nicolò Zaniolo ci sarà ma indosserà una maschera protettiva vista la frattura al naso rimediata nel finale di Spezia-Roma. (Sky Sport)

Ore 9:15 – PINTO VUOLE SVILAR A PARAMETRO ZERO – La Roma è fortemente interessata a Mile Svilar, portiere serbo di origine belga che gioca nel Benfica. L’estremo difensore 22enne è in scadenza di contratto, e il calciatore piace sia a Pinto che a Mourinho: la Roma potrebbe concedere una percentuale sulla futura rivendita al club portoghese per non fargli uno sgarbo. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 9:00 – ROMA-ATALANTA, SFIDA TRA EX DI LUSSO – Sfida da ex per Bryan Cristante e Gianluca Mancini, passati dall’Atalanta alla Roma per un investimento complessivo da 52 milioni di euro. Gli altri due ex sono anche Ibanez e Spinazzola: il primo dovrebbe partire dalla panchina, il secondo è ancora out per infortunio. Nella squadra di Gasperini ci sono Toloi, assente per squalifica, e Zappacosta. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – MOU, BASTA DISTRAZIONI. E PUNTA SU ZANIOLO – Josè Mourinho non ammette più distrazioni: vuole che a parlare da ora in poi sia solo il campo e si aspetta che Nicolò Zaniolo diventi l’arma in più della Roma in questo finale di stagione. Finora si è parlato fin troppo di rinnovo, futuro e mercato, ma lo Special One punta forte sul classe ’99 e spera di veder lievitare il suo rendimento. (La Repubblica)

Ore 8:00 – TOTTI, PROVE DI RITORNO A CASA – Francesco Totti si riavvicina alla Roma, con l’aiuto di Digitalbits. I contatti non mancano: allo stadio l’ex 10 ha parlato con i Friedkin, dando qualche parere sulla squadra, senza contare il rapporto e la stima che nutre nei confronti di Lorenzo Pellegrini. (Corriere dello Sport)

