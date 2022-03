Roma, il primo acquisto è Svilar: Pinto chiude a parametro zero, sarà (forse) il vice di Rui Patricio

AS ROMA NEWS – La Roma è molto vicina a chiudere il primo acquisto per la squadra del prossimo anno. Si tratta di un arrivo a parametro zero che riguarderà la panchina, ma ha comunque una sua importanza per il futuro della squadra.

Il giocatore in questione è Mile Svilar, 22 anni, un portiere serbo ma nato e cresciuto in Belgio che gioca nel Benfica. O meglio, nella squadra B del club portoghese che Tiago Pinto conosce molto bene, avendo lavorato lì prima di passare alla Roma.

Svilar è un portiere giovane, considerato molto promettente, ma che, complice anche il contratto in scadenza, non ha avuto molta fortuna nel Benfica, finendo per sparire dai radar dopo essere stato il portiere più giovane della storia ad esordire in Champions League a soli 18 anni.

L’avversario, manco a dirlo, era il Manchester United di Josè Mourinho. Il portiere, nel doppio confronto perso dai portoghesi, è protagonista nel bene e nel male: tante grandi parate, ma una papera su una punizione di Rashford lo beffa nel match di andata, mentre nel ritorno causa una sfortunata autorete dopo che la palla, finita sul palo, gli rimbalza sulla schiena ed entra in porta.

Il futuro sembra suo ma l’arrivo di Vlachodimos, portiere della nazionale greca, lo spinge verso la panchina. Da qui la scelta di giocare nella squadra B del Benfica per non perdere il ritmo partita. Ora che il suo contratto sta scadendo, la Roma sta per chiudere l’affare avendo già in mano un accordo col giocatore.

Svilar farà molto probabilmente il secondo di Rui Patricio, a meno che Pinto non decida di girarlo in prestito altrove per farlo maturare. La Roma ha infatti in casa già un altro portiere giovane che non ha ancora trovato la sua strada, il brasiliano Fuzato. Staremo a vedere.

Intanto però i tifosi del Benfica hanno manifestato il proprio disappunto sui social per la scelta fatta dal club col ragazzo: “Svilar è un portiere moderno e molto promettente, un altro grave errore del nostro management“.

