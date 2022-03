“ON AIR!” – MAGNI: “Non ho la più pallida idea di che Roma vedremo domani”, CORSI: “Mou ha bocciato quasi tutti gli acquisti di Pinto”, FOCOLARI: “4 milioni a Mancini? Così il club non farà mai quadrare i conti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Reynolds? Nella Roma può parlare veramente chiunque… Se la Roma domani dovesse battere l’Atalanta, li agganciamo…Loro giocano sempre all’attacco, e li abbiamo bucati più volte. Sono otto anni che non vinciamo con l’Atalanta in casa? Quella è la Roma di Pallotta, che è stata una disgrazia totale… Niles e Oliveira ancora in panchina? Così capiranno quelli che accollano questi due acquisti a Mourinho…o lui è matto completamente, e ce lo vogliono tenere nascosto, oppure questo gli ha bocciato tutti gli acquisti tranne Rui Patricio e Tammy Abraham…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io non ho veramente la più pallida idea di che Roma vedremo domani. Non so proprio cosa aspettarmi da questa strada. Vediamo…io non sarei sorpreso niente. Se la Roma entrasse in campo con l’atteggiamento giusto e mettesse sotto l’Atalanta, non sarei tanto sorpreso, perchè l’ho vista giocare così la Roma quest’anno, non tante volte, ma l’ho vista. Ma se vedessi la Roma presa a schiaffoni, che rischia di stare sotto 3 a 0 dopo un quarto d’ora, non mi sorprenderei manco di quello…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Reynolds potrebbe passare alla storia come la più grande pippa che arriva a giocare in Premier League della storia del calcio… Tutti abbiamo sognato da giovani, e lui sogna di giocare in Premier…perchè no? Poverino, mi fa pure tenerezza… Noi tifosi della Roma ogni anno sogniamo che l’estate cambi qualcosa, io per primo. Ma so che è un sogno: servirebbero 130-140 milioni, e so che questi soldi la Roma non li può spendere… Come giocherei domani? Non so se Mou ripeterà la partita di Bergamo. L’Atalanta si è ripresa, è una squadraccia, ma gli manca un giocatore fondamentale come Zapata. Noi però abbiamo dalla nostra che non è solo Roma-Atalanta, ma è Roma-Juve-Atalanta…siccome i bianconeri devono andare in Champions, per la prima volta possiamo diventare non quelli vessati, ma quelli che possono essere aiutati a vessare il prossimo…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Io aspetto ancora una prima della Roma vera, aspetto questa partita con grande curiosità. Voglio vedere se giocherà Mkhitaryan come regista, ma io terrei sempre Cristante, per me è fondamentale per questa squadra. Sono molto curioso di capire chi giocherà regista, visto che è recuperato anche Oliveira…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Atalanta è una squadra in crescita, ha ritrovato il feeling col gol e può anche rinunciare a Muriel. L’Atalanta ha le chance per arrivare quarta, e sarà una partita molto delicata perchè la Roma ha un’occasione non dico di dare un senso al campionato, ma almeno di dare un segnale ai tifosi. Ogni volta che gioca la Roma, lo stadio è sempre pieno fin da tre o quattro giorni prima della partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha 500 dipendenti? La Lazio sta come la Roma in classifica, eppure di dipendenti ne avrà 50… Ma cosa deve farci la Roma con 500 dipendenti? Sono tanti. Ma Mancini è un giocatore che merita di guadagnare 4 milioni di euro? Se la Roma va avanti così, non riuscirà mai a far quadrare i conti… Passando al campo, l’Atalanta sembra aver ritrovato il suo smalto. Ha questo Malinovskyi che come la tocca fa gol, e che gol. Ora recupera Muriel, e a breve anche Zapata…può arrivare in Champions…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quella di domani è una partita importantissima per la Roma, forse l’ultima che può dare un senso al campionato della Roma, ma deve vincerla per farlo, altrimenti deve accontentarsi a galleggiare sul sesto-settimo posto. E’ una partita però fondamentale anche per l’Atalanta, che lotterà fino alla fine per la Champions…”

Redazione Giallorossi.net

