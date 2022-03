Fazio: “Era la Roma ad avere problemi con me, non il contrario”

AS ROMA NEWS – Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha ha parlato anche della sua scelta al mercato di gennaio e del suo tumultuoso addio alla Roma.

“A Salerno per soldi? No no, io la mia carriera l’ho fatta, Sabatini ha fatto tanto per me e mi ha convinto subito con un telefonata. Ho superato i problemi con la Roma, problemi più per loro con me che non il contrario“.

Fazio, 34 anni, era finito fuori rosa con l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma e con il club si è sfiorata una causa proprio per questo motivo.