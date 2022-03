La parabola di Oliveira e Maitland-Niles: da titolari a riserve. E a giugno il riscatto è in bilico

AS ROMA NEWS – Da rinforzi sempre in campo a rimpiazzi destinati alla panchina. La parabola di Maitland-Niles e Sergio Oliveira è stata impietosa.

Nel giro di due mesi sia il terzino inglese che il centrocampista portoghese rischiano di finire tra le riserve di Mou, a vantaggio dei calciatori che erano già in rosa e che si stanno dimostrando più pronti e affidabili.

Maitland-Niles ha giocato titolare all’inizio, sia a destra che a sinistra, preferito sia a Vina che Karsdorp. Dopo un paio di partite incerte, l’inglese ha cominciato a palesare delle difficoltà evidenti che hanno spinto Mou a relegarlo in panchina. Al suo posto domenica scorsa è stato addirittura schierato il giovanissimo Zalewski.

Sorte non molto diversa quella di Sergio Oliveira: per lui una partenza sprint con gol e assist, ma poi il livello delle prestazioni del calciatore ex Porto si sono abbassate sensibilmente. In grande affanno sia contro Inter che col Verona, il portoghese ha annaspato andando in apnea.

Hanno fatto meglio di lui sia Cristante, tra i migliori a La Spezia, che Veretout, apparso in lenta ripresa dopo le difficoltà di metà stagione. Contro l’Atalanta Sergio Oliveira rischia perciò di restare fuori. La Roma deve necessariamente interrogarsi: sarà opportuno spendere 12-13 milioni per il riscatto del portoghese a fine stagione? Le prossime partite saranno decisive in tal senso.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero