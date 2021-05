Koopmeiners rivela: “Con la Roma sta andando tutto nella direzione giusta”. L’AZ frena: “Non basta per un trasferimento”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Koopmeiners spiazza l’AZ Alkmaar e conferma l’indiscrezione di mercato che vede la Roma in pressing sul centrocampista olandese.

In una recente intervista a ‘NOS’ il mediano ha rivelato che le cose stavano “andando nella direzione giusta con i giallorossi”, aggiungendo di aver ricevuto chiamate da diversi club.

Dichiarazioni che però non hanno trovato riscontro in quelle del direttore tecnico del club olandese, Max Huiberts:”So che c’è l’interesse di un club. L’entourage di Teun, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, me lo ha riportato. Ma è una cosa che risale a tre mesi fa, poi non ho più avuto notizie“, ha detto al ‘Noordhollands Dagblad’.

“Per un trasferimento devono essere d’accordo tre parti. Il fatto che i colloqui tra un giocatore e un club vadano bene non significa che tutto si tradurrà in un trasferimento”. Oltre alla Roma, sul centrocampista 23enne c’è anche il Siviglia dell’ex Monchi.

Fonti: NOS / Noordhollands Dagblad