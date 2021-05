Un regalo per Mou: in Conference League nessuna squadra spagnola. Ecco perchè…

NOTIZIE ROMA CALCIO – La vittoria dell’Europa League da parte del Villarreal contro il Manchester United si è tramutata in un vantaggio per la Roma nella prossima Conference League.

A spiegare il perchè ci pensa l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini): la vittoria della coppa consentirà ai “sottomarini gialli” di Unai Emery di partecipare alla prossima Champions League come quinta spagnola e il loro posto non sarà preso da nessuno (7 è il numero massimo per ogni nazione).

Non è una forzatura, dire che la Roma di Mourinho si presenterà ai nastri di partenza (andata dei preliminari il 19 agosto, ritorno il 26) come favorita: sarà la prima testa di serie in virtù del tredicesimo posto nel ranking Uefa (90.000 punti), davanti all’ex squadra dello Special One, il Tottenham (15° con 88.000).

Ampiamente alla portata Union Berlin e Rennes che come la Roma sono qualificate direttamente ai play-off. Il livello dovrebbe salire dagli ottavi di finale, quando scenderanno 8 squadre dall’Europa League che affronteranno in uno spareggio le 8 seconde dei gironi.

