ZANIOLO: “Mourinho? Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Ho passato l’inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene sapevo fosse impossibile…”. Sono queste le parole con cui Nicolò Zaniolo racconta il suo anno trascorso a recuperare dal brutto infortunio subito in Nazionale.

Adesso però l’incubo è finito, il professor Fink gli ha dato il via libera per tornare ad allenarsi con il gruppo e il 22 giallorosso non vede l’ora che sbarchi Mourihno nella Capitale per riprendere gli allenamenti. Il talento giallorosso non nasconde il suo entusiasmo durante lo shooting per il prossimo numero di Sportweek, che uscirà domani.

“Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora. Le mie vacanze saranno a casa con i miei, tra La Spezia e Porto Venere. Al mattino allenamento, al pomeriggio gli amici. Devo migliorare, lo so. Ma si diventa uomini anche sbagliando”.

Non manca poi un pensiero per i compagni che partiranno per l’Europeo, competizione alla quale avrebbe voluto prendere parte per dimostrare il suo talento: “L’Italia viene prima di me. Ho capito la scelta del mister. Gioca chi se l’è meritato sul campo. Io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso”.

