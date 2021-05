Lotito si sfoga: “Deluso da Inzaghi sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina”

ALTRE NOTIZIE – L’addio di Simone Inzaghi alla Lazio per sposare l’Inter dopo un clamoroso ripensamento non ha fatto piacere a Claudio Lotito, che ai microfoni di Calciomercato.com si sfoga:

“Sono deluso sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina. Il contratto era pronto, io lo avevo firmato – afferma il presidente della Lazio -. Lui doveva raggiungere il segretario Calveri per sottoscriverlo e invece non si è mai presentato”.

La sera precedente la cena che sembrava portare alla fumata bianca, poi in mattinata il capovolgimento di fronte: “Mi ha detto che ci ha dormito su e ha maturato questa convinzione. Ieri siamo stati sette ore insieme, abbiamo trovato l’accordo. Ci siamo anche dati la mano”.

Poi l’amaro annuncio: “Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la carica giusta ai calciatori. Quando una persona ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Certo, se me l’avesse detto la sera precedente non avrei fatto preparare l’accordo da firmare”.

Fonte: Calciomercato.com