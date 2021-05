Mourinho trattiene Ibanez a Roma: niente Olimpiade. E ci prova anche con Villar e Mayoral

NOTIZIE ROMA CALCIO – Roger Ibanez non prenderà parte con il Brasile under 23 alle prossime Olimpiadi, ufficialmente per un problema fisico ancora da risolvere.

Ma stando a quanto rivela il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport, dietro a questa scelta c’è la volontà di Mourinho di trattenere a Roma il giocatore in vista del ritiro.

Lo Special One vorrà infatti valutare sul campo diversi calciatori, tra cui proprio il difensore brasiliano. Stessa cosa vorrebbe fare con Villar e Borja Mayoral, anche loro nella lista dei convocati della Spagna.