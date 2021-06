Koopmeiners, sorpasso Atalanta: offerta di 20 milioni, l’olandese a un passo dai bergamaschi

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – La Roma rischia di vedersi soffiare di sotto al naso il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, che potrebbe arrivare in Italia ma per vestire la maglia dell’Atalanta.

Stando a quanto sostiene l’edizione odierna di Tuttosport, la Dea avrebbe raggiunto l’intesa con l’AZ Alkmaar, club che detiene il cartellino di Koopmeiners, offrendo ben 20 milioni per il mediano 23enne.

La Roma dunque sembra essere beffata: i giallorossi al momento si stanno concentrando sull’affare Xhaka con l’Arsenal. Per Koopmeiners, che quest’anno ha realizzato 17 gol stagionali con la maglia dell’AZ si avvicina l’Atalanta.

Fonte: Tuttosport