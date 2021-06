Roma, Dzeko verso la permanenza. Ma arriverà un attaccante titolare: le ultime

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Edin Dzeko verso la permanenza alla Roma anche il prossimo anno. Ma i giallorossi torneranno lo stesso sul mercato per acquistare un altro grande attaccante.

Sono queste le ultime che arrivano da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter. Stando a quanto sostiene il giornalista, sia Tiago Pinto che Josè Mourinho sono convinti che Edin Dzeko non sia un problema per la Roma in vista della prossima stagione.

Per questo motivo, se il giocatore non chiederà la cessione, potrà restare in giallorosso per il suo ultimo anno di contratto. Nonostante questo il gm tornerà sul mercato alla ricerca di un centravanti di prima fascia, che sarà il titolare del reparto avanzato.

Pinto incontrerà presto l’agente di Dzeko per spiegare la posizione del club: se il giocatore accetterà questa situazione, resterà ancora in giallorosso e sarà un valore aggiunto per la rosa a disposizione di Mourinho.