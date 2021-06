Calciomercato Roma, dal Brasile: Mourinho ha chiesto Carlos Vinicius per l’attacco

AS ROMA NEWS – Dopo aver lavorato con José Mourinho al Tottenham, l’attaccante brasiliano Carlos Vinícius è stato chiesto dall’allenatore come possibile rinforzo per la Roma.

Lo riferiscono media brasiliani, e più precisamente il quotidiano “Globoesporte“. Lo Special One ha fatto notare alla dirigenza che l’attaccante mancino, alto circa 190 centimetri, potrebbe essere un buon rinforzo per la squadra.

La Roma, però, deve ancora fare un’offerta ufficiale al Benfica, con cui Vinicius ha un contratto fino a giugno 2024. Il brasiliano è stato ceduto in prestito la scorsa stagione al Tottenham, ma con gli Spurs non è riuscito a mettersi in mostra. Nonostante questo il possente attaccante mancino sarebbe stato suggerito da Mourinho alla Roma.

Fonte: Globoesporte