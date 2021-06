VIDEO – De Rossi canta “Lella” di Lando Fiorini nel ritiro della Nazionale e strappa applausi

AS ROMA NOTIZIE – Daniele De Rossi in versione cantante. In questi giorni di concentrazione in vista dell’imminente inizio di Euro 2021, c’è tempo anche per lo svago nel ritiro azzurro.

De Rossi infatti si è avventurato in un simpatico siparietto da capo ultras, guidando il resto del gruppo azzurro nel coro di ‘Lella‘, celebre pezzo di Lando Fiorini particolarmente in voga in Curva Sud.

Questo il video pubblicato dall’ex capitano giallorosso su Instagram nel quale si improvvisa cantante: