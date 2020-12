Kovalenko, l’Atalanta anticipa Fonseca: va alla Dea

AS ROMA CALCIOMERCATO – Primo squillo di mercato messo a segno dell’Atalanta: è infatti a un passo l’acquisto di Viktor Kovalenko, 24 anni, centrocampista ucraino in arrivo dallo Shakhtar.

Una notizia che non farà molto piacere a Paulo Fonseca: l’allenatore della Roma infatti lo aveva segnalato alla dirigenza giallorossa lo scorso aprile, riferisce il portale “Goal.com”.

L’Atalanta però ha anticipato la concorrenza in vista di gennaio e sta per assicurarsi le prestazioni del nazionale ucraino, in grado di giocare in tutte le posizioni del centrocampo. Kovalenko ha già firmato un precontratto con la Dea.

Fonte: Goal.com